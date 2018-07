München (SID) - Eishockey-Bundestraine Pat Cortina hat sein 28-köpfiges Aufgebot für den 25. Deutschland Cup in München (7. bis 9. November) noch einmal auf vier Positionen verändern müssen. Verletzt bzw. erkrankt haben André Rankel, Constantin Braun (beide Eisbären Berlin) sowie Daryl Boyle (EHC München) und Jerome Flaake (Hamburg Freezers) ihre Teilnahme abgesagt.

Ersetzt wird das Quartett durch Martin Buchwieser (Adler Mannheim), Armin Wurm (Grizzly Adams Wolfsburg), Florian Kettemer (EHC München) und Debütant Sebastian Uvira (Augsburger Panther). Cortina setzt bei seiner Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern auf 13 Profis, die bereits bei der Weltmeisterschaft 2014 dabei waren.

"Wir haben versucht, das bestmögliche Team auszuwählen, und das hängt nicht nur vom Talent ab", sagte der 50 Jahre alte Italo-Kanadier: "Wir haben eine gute Mischung und können den Titel gewinnen." An der Bande verstärkt Ex-Profi Uli Liebsch (48) das Team als Co-Trainer. Er nimmt den Platz von Niklas Sundblad ein, der mittlerweile Chefcoach der Kölner Haie ist.

Am 7. November (20.00 Uhr) geht es zum Auftakt gegen die Schweiz, am 8. November (16.15) gegen die Slowakei und am 9. November (16.45) gegen Kanada. Auch DEB-Präsident Franz Reindl traut der Mannschaft den Turniersieg zu. "Sie hat das Potenzial, aber es wird ein harter Job für die Jungs."