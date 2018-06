Brüssel (dpa) - Die EU-Kommission ruft Deutschland und andere Eurostaaten zu mehr öffentlichen Investitionen auf, um die Wirtschaft in Gang zu bringen. Dafür gebe es in Deutschland Spielraum, denn die staatliche Verschuldung sei "nicht alarmierend", sagte EU-Vize-Kommissionschef Jyrki Katainen heute in Brüssel. Deutschland könne eine wichtige Rolle spielen, um die Wirtschaft der Eurozone und der EU anzukurbeln, sagte der konservative Finne. Es seien jedoch mehr Wachstumsmotoren . als Deutschland allein - nötig.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.