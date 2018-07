Brüssel (AFP) Die neue EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini befürchtet, dass die umstrittenen Wahlen in der Ostukraine eine friedliche Lösung des Konflikts in weite Ferne gerückt haben. "Hauptrisiko" sei, dass das "Fenster für einen Dialog" zwischen den Konfliktparteien in der Ukraine geschlossen werde und auch Gespräche mit Russland über die Umsetzung des im September in Minsk vereinbarten Friedensplans nicht mehr möglich seien, sagte Mogherini am Dienstag in Brüssel. Sie bekräftigte, dass die Wahlen "illegal und unrechtmäßig" seien und nicht anerkannt würden.

