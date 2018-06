München (SID) - Bayern Münchens Trainer Pep Guardiola will Bastian Schweinsteiger auf dem Weg zum Comeback nicht unter Druck setzen. "Wir müssen ihm die Zeit geben, Schritt für Schritt", sagte der Spanier vor dem Gruppenspiel des deutschen Fußball-Rekordmeisters in der Champions Leaque gegen den AS Rom am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky und ZDF).

Der nächste Schritt sei erst einmal, "dass er wieder mit der Mannschaft trainiert". Laut Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge ist dies "möglicherweise bei der nächsten Länderspielpause" der Fall. Diese findet ab 10. November statt. Es sei "absehbar, er wird noch 2014 zurückkommen", hatte Rummenigge im kicker betont.

Mittelfeldspieler Schweinsteiger hat seit dem WM-Finale in Brasilien am 13. Juli kein Pflichtspiel mehr bestritten. Vor etwas mehr als einer Woche hatte Schweinsteiger nach lang anhaltenden Problemen an der Patellasehne erstmals individuell mit dem Ball gearbeitet.

Schweinsteiger hält sich mit Prognosen zurück. "Es wird besser. Ich versuche, das Pensum zu erhöhen", hatte der Nationalspieler zuletzt nur gesagt.