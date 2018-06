Köln (SID) - Titelverteidiger Real Madrid hat sich als zweites Team neben Borussia Dortmund vorzeitig für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert, der FC Arsenal hat ein Weiterkommen dagegen leichtfertig verspielt. Real, mit Toni Kroos in der Startelf, aber ohne Sami Khedira im Kader, sicherte sich das Ticket durch einen 1:0 (1:0)-Sieg gegen den FC Liverpool. Arsenal gab in der BVB-Gruppe beim 3:3 (2:0) gegen den RSC Anderlecht eine 3:0-Führung aus der Hand.

Bei den Gunners kam einzig Per Mertesacker von Beginn an zum Einsatz. Lukas Podolski saß zunächst nur auf der Bank und wurde erst nach 82 Minuten eingewechselt. Mesut Özil fehlte weiter verletzt.

Bayer Leverkusens Gruppengegner Benfica Lissabon siegte 1:0 (0:0) gegen den AS Monaco und wahrte damit die Chancen auf den Achtelfinaleinzug. Juventus Turin sicherte beim 3:2 (1:1) gegen Olympiakos Piräus mit einem Kraftakt drei Punkte, Atlético Madrid gewann 2:0 (1:0) bei Malmö FF. Zudem siegte der FC Basel 4:0 (2:0) gegen Ludogorets Rasgrad und ist in Gruppe B hinter Real nun Zweiter.

Für spielerisch deutlich überlegene Madrilenen traf Karim Benzema (27.). Bei Liverpool kam der Ex-Leverkusener Emre Can von Beginn an zum Einsatz, dafür saß Klublegende Steven Gerrard erstmals seit 2009 bei einem Spiel in der Königklasse zu Beginn auf der Bank, kam aber später zum Einsatz.

Arsenal war durch Mikel Arteta (25., Foulelfmeter), Alexis Sánchez (29.) und Alex Oxlade-Chamberlain (58.) scheinbar sicher in Führung gegangen. Anthony Vanden Borre (61. und 73.) und Aleksandar Mitrovi? (90.) vertagten einen Jubel bei den Londonern.

In Turin hatte Regisseur Andrea Pirlo Juventus in seinem 100. Champions-League-Spiel standesgemäß per Freistoß in Front gebracht (21.), Alberto Botía (24.) und Delvin Ndinga (61.) drehten das Spiel zunächst, ehe die Alte Dame durch ein Eigentor von Robero (65.) und Paul Pogba (66.) zurückschlug. Arturo Vidal vergab in der Nachspielzeit einen Foulelfmeter. Juve ist nun punktgleich mit Piräus wieder Zweiter der Gruppe A, bei einer Niederlage wäre es bereits jetzt eng geworden.