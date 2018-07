St. Petersburg (SID) - SPIELER DES SPIELS: Heung-Min Son - Lange war vom Südkoreaner wenig zu sehen, in den entscheidenden Momenten war er dann aber da. Starker Distanzschuss zur Führung, abgezockter Abschluss beim zweiten Treffer - So(n) sehen Sieger aus.

RÜCKHALT DES SPIELS: Alexander Kerschakow hatte die Führung für Zenit auf Fuß, doch an Bernd Leno kam der russische Nationalspieler einfach nicht vorbei. In der Anfangsphase sicherte der Bayer-Keeper seinem Team spektakulär die Null - und bewies bei einem Freistoß von Hulk an den Pfosten erstaunliche Gelassenheit.

VARIANTE DES SPIELS: Aus dem Spiel ging wenig, dann aber das: Freistoß Bayer. Calhanoglu kurz auf Bellarabi, Ablage auf Son - 1:0. Die clevere Standardvariante, offensichtlich im Training einstudiert, war der Turöffner.

INDIANER DES TAGES: Emir Spahic erlitt noch in der ersten Hälfte einen Schlag auf die Oberlippe, ließ sich in der Halbzeitpause tackern und spielte dennoch durch. Das semantisch passende Lob gab's von Trainer Roger Schmidt: "Großes Lob, er hat auf die Zähne gebissen."

HOFFNUNG DES TAGES: Angesichts der Leverkusener Sorgen im defensiven Mittelfeld war die Aussage von Simon Rolfes eine Verkündung: "Ich hoffe, dass ich nach der Länderspielpause wieder eine gute Option für den Trainer bin, mich spielen zu lassen", sagte der Kapitän. Roger Schmidt wird es gerne gehört haben.

ZAHL DES SPIELS: 63 - Soviele Bayer-Fans feuerten ihr Team 1800 Kilometer von Leverkusen entfernt an.

WAS NOCH ZU SAGEN WÄRE: "Nach der Pause haben wir es gut gemacht und verdient gewonnen." (Sportdirektor Rudi Völler)

ST. PETERSBURG: Lodigin - Anjukow, Garay, Lombaerts, Criscito - Garcia, Witsel - Hulk, Danny (79. Rjasanzew), Schatow (87. Arschawin) - Kerschakow (79. Rondón). - Trainer: Villas-Boas

LEVERKUSEN: Leno - Donati, Toprak, Spahic, Jedvaj (65. Boenisch) - Lars Bender, Calhanoglu - Bellarabi, Brandt (53. Drmic), Son - Kießling (90.+1 Robbie Kruse). - Trainer: Schmidt

SCHIEDSRICHTER: Alberto Undiano Mallenco (Spanien)

TORE: 0:1 Heung-Min Son (68.), 0:2 Heung-Min Son (73.), 1:2 José Rondón (89.)

ZUSCHAUER: 17.010

GELBE KARTEN: Danny, Garay, Witsel, Schatow - Donati, Bellarabi

ERWEITERTE STATISTIK (Quelle: deltatre): Torschüsse: 11:16; Ecken: 5:4; Ballbesitz: 54:46%