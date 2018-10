Monterrey (AFP) Ein im Kampf gegen Drogengewalt engagierter General und seine Ehefrau sind im Norden Mexikos von unbekannten Tätern erschossen worden. Am Tatort im Bundesstaat Nuevo León, der seit Jahren unter massiver Drogenkriminalität leidet, wurden nach Behördenangaben vom Montag mehr als hundert Patronenhülsen gefunden. Die Leichen von General Ricardo César Niño Villarreal und seiner Frau waren am Sonntag gefunden, aber erst jetzt identifiziert worden. Das Attentat auf ihren Wagen wurde bereits am Samstag auf einer Straße zwischen den Städten Monterrey und Nuevo Laredo verübt.

