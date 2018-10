GDL kündigt Rekordstreik an - Personenverkehr ab Donnerstag betroffen

Frankfurt/Berlin (dpa) - Auf die Kunden der Deutschen Bahn kommt der längste Streik in der Geschichte des Unternehmens zu. Von Donnerstag um 2.00 Uhr an wollen die Lokführer im Personenverkehr bundesweit für vier Tage die Arbeit niederlegen. Betroffen sind Fern- und Regionalzüge sowie die S-Bahnen der Deutschen Bahn. Im Güterverkehr beginnt der Ausstand schon am Mittwochnachmittag um 15.00 Uhr. Das Ende des Streiks ist für Montag, 10. November, um 4.00 Uhr geplant. Es ist der sechste Streik im laufenden Tarifkonflikt und der längste seit Gründung der Deutschen Bahn AG im Jahr 1994. Betroffen sind auch die Feiern zum 25. Jahrestag des Mauerfalls am Wochenende in Berlin. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) begründete die Aktion mit der Weigerung der Bahn, über einen eigenständigen Tarifvertrag auch für Berufsgruppen zu verhandeln, die nicht Lokführer sind. Ein Einigungsversuch beider Seiten war am Sonntag gescheitert.

Prognose: Euro-Wirtschaft schwach - Deutschland am Rand der Rezession

Brüssel (dpa) - Die Aussichten für Europas Wirtschaft verdüstern sich zusehends. Deutschland schlittert nach der Herbstprognose der EU-Kommission in diesem Jahr am Rande der Rezession entlang. In den 18 Euro-Ländern insgesamt wird das Wachstum deutlich schlechter ausfallen als bisher erwartet. Für das laufende Jahr rechnet Brüssel für die Eurozone mit nur noch 0,8 Prozent Plus statt der prognostizierten 1,2 Prozent. Die Konjunkturflaute belastet die Haushalte vieler Staaten. So wird Frankreich laut der am Dienstag präsentierten Prognose ungeachtet eines milliardenschweren Sparpakets sein ausgeufertes Defizit auch auf längere Sicht nicht in den Griff bekommen. Deutschland kann seine Rolle als Konjunkturlokomotive Europas wohl nicht mehr erfüllen. Die deutsche Wirtschaft wird laut EU-Kommission nach dem negativen Frühlingsquartal auch im dritten Quartal mit null Prozent stagnieren.

Gewinn bei BMW schrumpft trotz steigender Autoverkäufe

München (dpa) - Obwohl das Autogeschäft bei BMW weiter rund läuft, müssen die Münchner einen kleinen Dämpfer hinnehmen. Während der Umsatz im dritten Quartal zulegte, schrumpfte der Gewinn um 1,2 Prozent auf 1,314 Milliarden Euro. Das teilte der Konzern am Dienstag mit. Die Gründe dafür finden sich aber überwiegend abseits des Autogeschäfts. So zahlten die Münchner vor allem in den USA mehr Steuern und mussten unter anderem ihre Beteiligung an dem angeschlagenen Partner SGL deutlich abwerten. Mit dem Kohlefaserhersteller, dessen Aktie im dritten Quartal um rund ein Drittel eingebrochen war, produziert BMW Karbon für die Karosserie seiner Elektroautos i3 und i8.

Lahme Elektromobilität treibt Continentals Antriebssparte ins Minus

Hannover (dpa) - Der schleppende Anlauf der Elektromobilität hat dem Autozulieferer Continental Belastungen in dreistelliger Millionenhöhe eingebrockt. Die Antriebssparte des Dax-Konzerns verbuchte im dritten Quartal 2014 vor Zinsen und Steuern gut 263 Millionen Euro Verlust, nachdem im Vorjahresquartal noch knapp 50 Millionen Euro positiv zu Buche geschlagen hatten. Conti erklärte den Dämpfer am Dienstag mit 334 Millionen Euro einmaligen Aufwendungen, darunter Abschreibungen. Ein Teil davon entfällt auf das Ende der Batterie-Gemeinschaftsfirma mit dem koreanischen Partner SK Innovation, die Conti zufolge am anziehenden Wettbewerb scheiterte. Trotz der teilweisen Belastung sieht sich der Konzern aber insgesamt auf Kurs zu seinem Jahresziel.

Nach Rekordbörsengang: Alibaba wächst stärker als erwartet

New York (dpa) - Der chinesische Internet-Handelsriese Alibaba setzt sein kräftiges Wachstum nach dem fulminanten Aktiendebüt in New York ungebremst fort. Im dritten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 54 Prozent auf 2,7 Milliarden Dollar (2,2 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die Erwartungen der Analysten wurden damit übertroffen. Die Alibaba-Aktie stieg im vorbörslichen Handel zunächst um über drei Prozent, doch die Euphorie ebbte rasch ab und das Papier drehte ins Minus. Für Ernüchterung sorgte, dass Alibaba von Juli bis Ende September unterm Strich lediglich 494 Millionen Dollar verdiente - gut 38 Prozent weniger als im Vorjahresquartal. Als Grund für den kräftigen Rückgang führte das Management Sonderkosten im Zusammenhang mit dem Aktiendebüt im vergangenen Monat an - etwa Mitarbeiter-Boni, die in Anteilsscheinen ausgezahlt wurden.

Ölpreise stürzen auf Vierjahrestief - Saudi-Arabien senkt US-Preise

New York/Wien (dpa) - Die Ölpreise sind im Sturzflug. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember fiel am Dienstag auf ein Vierjahrestief. Am Mittag kostete das Barrel 82,59 US-Dollar. Das waren 2,17 US-Dollar weniger als am Montag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI sank um 2,06 Dollar auf 76,70 Dollar. Das ist der tiefste Stand seit Oktober 2011. Händler nannten als jüngsten Grund die Entscheidung des größten Opec-Produzenten Saudi-Arabien, seine Verkaufspreise für US-Kunden zu senken. Saudi-Arabien teilte am Montagabend mit, die Preise für Ölexporte in die USA zu reduzieren. Für europäische und asiatische Abnehmer soll es dagegen teurer werden.

Dax nach durchwachsenen Quartalszahlen im Minus

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax hat nach seiner Erholung in den vergangenen Wochen eine Pause eingelegt. Am Dienstagnachmittag lag er leicht im Minus. Die laufende Quartalsberichtssaison riss die Anleger nicht vom Hocker und lieferte unter dem Strich kaum Impulse. Experten zufolge scheint dem deutschen Leitindex zumindest kurzfristig die Luft ausgegangen zu sein. Der Dax pendelte im Tagesverlauf zwischen Gewinnen und Verlusten. Am Nachmittag stand er 0,11 Prozent tiefer bei 9241,66 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen trat bei 16 142,56 Punkten auf der Stelle. Der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 0,47 Prozent auf 1254,99 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel hingegen um gut ein halbes Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,05 Prozent auf 138,37 Punkte. Der Kurs des Euro legte zu. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2514 (Montag: 1,2493) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7991 (0,8004) Euro.