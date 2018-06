Jerusalem (AFP) Das israelische Parlament hat ein Gesetz verabschiedet, das Gefangenenfreilassungen als Verhandlungsbestandteil künftiger Friedensgespräche mit den Palästinensern erschwert. Wie ein Knesset-Sprecher am Dienstag mitteilte, stimmten bei der dritten und letzten Lesung am späten Montagabend 35 der noch anwesenden Abgeordneten für das Gesetz und 15 dagegen. Das neue Gesetz gibt Richtern die Möglichkeit, bei einer Verurteilung wegen Mordes die "besonders schweren Umstände" der Tat festzustellen. Die so Verurteilten sind sodann von jeder künftigen vorzeitigen Freilassung im Rahmen von Verhandlungen ausgeschlossen.

