Warschau (AFP) Polen legt sich vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise und des Konfliktes mit Russland Kampfdrohnen zu. "Wir werden diese Drohnen zur Verteidigung unseres Territoriums nutzen", sagte der stellvertretende Verteidigungsminister Czeslaw Mroczek am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Sein ukrainischer Kollege habe ihm berichtet, dass russische Drohnen Artillerieziele in der Ostukraine identifiziert hätten. "Die Ukrainer waren in dieser Situation hilflos", sagte Mroczek. Die Drohnen seien die polnische Antwort darauf.

