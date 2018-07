Trier (dpa) - Im Streit um den Lärm eines Rasenmähers hat ein Kleingärtner in einer Trierer Schrebergarten-Anlage seinen Nachbarn erschossen - jetzt muss der 61-Jährige wegen Totschlags siebeneinhalb Jahre in Haft. So urteilte das Landgericht heute. Die beiden Männer lagen seit Jahren im Clinch. Dabei ging es meistens um Lärm - vom Radio oder von einer Säge. Die Staatsanwaltschaft hatte acht Jahre Haft, die Verteidigung ein "angemessenes Urteil" gefordert.

