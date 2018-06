Bukarest (AFP) Der Sozialdemokrat Victor Ponta hat die erste Runde der Präsidentschaftswahl in Rumänien am Sonntag mit 40,4 Prozent gewonnen. Dem am Dienstag veröffentlichten offiziellen Ergebnis zufolge landete Herausforderer Klaus Iohannis mit 30,4 Prozent auf Platz zwei und steht in der Stichwahl am 16. November. Zwölf weitere Kandidaten schieden aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.