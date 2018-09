Riad (AFP) Bei einem Anschlag während des schiitischen Trauerfests Aschura sind in Saudi-Arabien fünf Menschen getötet und neun weitere verletzt worden. "Drei Vermummte haben mit Maschinengewehren und Pistolen das Feuer eröffnet", sagte ein Polizeisprecher laut der amtlichen Nachrichtenagentur Spa. Die Tat ereignete sich demnach in der Nacht zum Dienstag in dem Ort Al-Dalwa in der östlichen Region Al-Ihsa. Zu den Angreifern und ihren möglichen Motiven machte die Polizei keine Angaben. Einwohner berichteten in sozialen Netzwerken, die Opfer seien attackiert worden, als sie eine schiitische Glaubensstätte verließen.

