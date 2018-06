Singapur (AFP) Kein Vergleich mit Snoopy's Hütte: Mit Zimmerservice, Gourmetfutter, Wellness-Bereich und orthopädischen Betten lockt ein neues Tierhotel in Singapur die zahlungskräftigen Besitzer vierbeiniger Gäste. Auf den mehr als 4300 Quadratmetern des neuen Wagington Hotels sollen sich Hunde fortan pudelwohl fühlen - Katzen werden nach Angaben der Hoteliers aber auch akzeptiert. Eine Nacht in der mit Fernseher und falschen Lederbetten ausgestatteten Royal Suite in dem Kolonialstilbau im Diplomatenviertel kostet umgerechnet rund 217 Euro für drei Hunde.

