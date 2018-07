Köln (SID) - Der in der Fußball-Bundesliga arg gebeutelte Vizemeister Borussia Dortmund will in der Champions League den vorzeitigen Achtelfinaleinzug perfekt machen. Dazu müssten die favorisierten Westfalen ihr Heimspiel ab 20.45 Uhr gegen Galatasaray Istanbul gewinnen. Dortmund hatte das Hinspiel in der Türkei bereits 4:0 gewonnen und führt die Tabelle mit drei Siegen aus drei Spielen unangefochten an.

Bayer Leverkusen will die Tür zum Achtelfinale der Champions League weit aufstoßen. Die Mannschaft von Trainer Roger Schmidt tritt bei Zenit St. Petersburg an und könnte nach dem 2:0 im Hinspiel mit einem weiteren Erfolg beinahe schon sicher für die K.o.-Runde planen. Die Partie in Russland wird um 18.00 Uhr angepfiffen.