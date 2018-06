Barcelona (AFP) Die katalanische Regionalregierung will die symbolische Befragung der Bevölkerung zur Unabhängigkeit von Spanien auch gegen den Willen des spanischen Verfassungsgerichts abhalten. Der katalanische Regierungssprecher Francesc Homs sagte am Dienstag, die Befragung werde wie geplant am Sonntag stattfinden. Darüber hinaus werde die Regionalregierung eine Klage gegen die spanische Regierung einreichen, weil diese die Meinungsfreiheit beschränke.

