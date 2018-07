Kiew (AFP) Nach den umstrittenen Wahlen in den Separatistenhochburgen in der Ostukraine hat die Zentralregierung bekräftigt, einen Zerfall des Landes nicht zu akzeptieren. Kiew werde sich die Regionen im Osten "zurückholen", sagte Außenminister Pawlo Klimkin der "Bild"-Zeitung von Dienstag. Präsident Petro Poroschenko wollte am Nachmittag mit ranghohen Sicherheitsexperten über eine Reaktion auf die Abstimmungen beraten. Separatisten-Chef Alexander Sachartschenko wurde als "Präsident" der sogenannten Volksrepublik Donezk vereidigt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.