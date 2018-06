Kiew (AFP) Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat sein Bekenntnis zum Friedensplan für das Land bekräftigt. Zugleich machte der Staatschef am Dienstag vor dem ukrainischen Sicherheits- und Verteidigungsrat deutlich, dass er zur Abwehr von Offensiven der prorussischen Separatisten im Osten des Landes bereit sei. Er fühle sich "eng an den Friedensplan gebunden", sagte Poroschenko in der Hauptstadt Kiew. Dem möglichen "pessimistischen Szenario" einer Offensive der prorussischen Kämpfer werde er sich aber widersetzen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.