Washington (AFP) US-Außenminister John Kerry hat die Beziehung zwischen den USA und China als "die wichtigste" in der heutigen Welt bezeichnet. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden wirtschaftlichen Großmächten werde viel dazu beitragen, "wie das 21. Jahrhundert aussieht", sagte Kerry am Dienstag in einer Rede an einer Universität in Washington. Die US-Regierung wolle deshalb die Beziehung beider Staaten "neu ausbalancieren".

