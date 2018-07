Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama will die myanmarische Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi Mitte November in Rangun treffen. Die Zusammenkunft sei für den 14. November während einer sechstägigen Asien-Reise geplant, teilte das Weiße Haus am Dienstag mit. Bei dem zweitägigen Aufenthalt Obamas in Myanmar will dieser auch Staatschef Thein Sein treffen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.