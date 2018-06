Washington (AFP) Die USA haben die in der Ostukraine abgehaltenen Wahlen als illegal kritisiert und wollen sie nicht anerkennen. Die Abstimmungen in den sogenannten Volksrepubliken Donezk und Lugansk seien "Scheinwahlen" und widersprächen der ukrainischen Verfassung und sämtlichen Wahlnormen, erklärte die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats der USA, Bernadette Meehan, am Montag. Washington verurteile die Wahlen.

