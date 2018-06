Kairo (AFP) Bei der Explosion einer Bombe in einem Zug sind in Ägypten am Mittwoch zwei Polizisten getötet worden. Nach der Entdeckung des Sprengsatzes hätten die Beamten diesen in einem Bahnhof südlich der Hauptstadt Kairo untersuchen wollen, teilten die Behörden mit. Dabei sei die Bombe explodiert und habe die Polizisten getötet. Das Staatsfernsehen berichtete, weitere acht Menschen seien verletzt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.