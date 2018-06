Johannesburg (AFP) Angolas Präsident José Eduardo dos Santos sollte nach Ansicht des landesweit bekanntesten Korruptionsbekämpfers zurücktreten, bevor er wie sein Kollege in Burkina Faso aus dem Land gejagt wird. Der Plan des Staatschefs sehe offenbar so aus, "dass er an der Macht bleiben will, bis Gott ihn zu sich ruft und sein Sohn für ihn übernehmen kann", sagte der Bürgerrechtsaktivist Rafael Marques de Morais am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP.

