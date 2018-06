Paris (dpa) - In Frankreich hat die Polizei nahe einem Atomkraftwerk drei Verdächtige mit einer Drohne festgenommen. In den vergangenen Tagen waren über mehreren Atomkraftwerken im Land Drohnen gesichtet worden. Noch ist unklar, wer hinter diesen Aktionen steckt. Die aktuelle Festnahme erfolgte in Belleville-sur-Loire, rund 150 Kilometer südlich von Paris. Nach ersten Angaben der Staatsanwaltschaft ist unklar, ob die drei jungen Männer dabei waren, die Drohne im Sperrbereich um den Atommeiler fliegen zu lassen.

