Ouagadougou (AFP) In Burkina Faso ist ein Parteifreund des gestürzten Staatschefs Blaise Compaoré festgenommen worden. Assimi Kouanda, Vorsitzender von Compaorés Partei Kongress für Demokratie und Fortschritt (CDP), sei am Dienstagabend von der Polizei in Gewahrsam genommen worden, verlautete am Mittwoch aus Sicherheitskreisen in dem westafrikanischen Land. Kouanda wird demnach vorgeworfen, zu Demonstrationen aufgerufen und mit seinen Äußerungen die öffentliche Ordnung gefährdet zu haben. Neben dem Parteivorsitzenden sei auch der Chef einer Unterstützergruppe für Compaoré, Adama Zongo, festgenommen worden.

