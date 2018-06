Hongkong (AFP) Die als "Wunder" gefeierten Panda-Drillinge in einem chinesischen Zoo haben die ersten 100 Tage geschafft. In einem am Mittwoch veröffentlichten Video des Chimelong Safari Parks in Guangzhou waren die drei Jungbären ausgestreckt auf einer Decke zu sehen, wie sie sich mit den Schnauzen anstupsten und gähnten. Die Tiere, zwei Männchen und ein Weibchen, wiegen den Angaben zufolge jeweils sechs Kilogramm.

