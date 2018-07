Berlin (AFP) Im festgefahrenen Tarifkonflikt mit der Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL) hat die Deutsche Bahn (DB) ein Schlichtungsverfahren vorgeschlagen. Jede Seite solle je einen Schlichter nominieren, sagte DB-Personalvorstand Ulrich Weber am Mittwoch in Berlin. Die GDL solle sich bis zum Abend um 20.00 Uhr zu dem Vorschlag äußern. Voraussetzung für eine Schlichtung sei aber, dass die Gewerkschaft den am Mittwoch begonnenen Streik im Güterverkehr beende und den ab Donnerstag geplanten Ausstand im Personenverkehr absage.

