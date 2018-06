Berlin (AFP) Studenten und anderen Auszubildende sollten damit beginnen, Belege zu sammeln, und rechtzeitig eine Steuererklärung abgeben. Das riet am Mittwoch die Bundessteuerberaterkammer in Berlin nach dem Urteil des Bundesfinanzhofes (BFH) zur Beteiligung des Staates an den Kosten der Erstausbildung. Laut Gesetz können diese Ausgaben seit 2004 nicht als Werbungskosten geltend gemacht werden. Der BFH hält dies für verfassungswidrig, weil so keine "Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit" mehr erfolge. Er hat daher mehrere Klagen von Piloten und ehemaligen Studenten dem Bundesverfassungsgericht zur Prüfung vorgelegt.

