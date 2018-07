München (AFP) Der Staat muss sich nach Überzeugung des Bundesfinanzhofs (BFH) in München an den Kosten der Erstausbildung beteiligen. Der gesetzliche Ausschluss dieser Kosten von den Werbungskosten sei verfassungswidrig, teilte der BFH in einem am Mittwoch bekanntgegebenen Urteil mit. Er legte dem Bundesverfassungsgericht mehrere Streitfälle zur Prüfung vor.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.