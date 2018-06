Berlin (AFP) Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) ist vom Potsdamer Landtag in seinem Amt bestätigt worden. Für den 53-Jährigen stimmten am Mittwoch 47 der 87 anwesenden Abgeordneten. Das entspricht der Zahl der Abgeordneten der Koalition von SPD und Linken. Am Mittag sollen auch die Minister der rot-roten-Landesregierung vor dem Landtag vereidigt werden.

