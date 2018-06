Berlin (AFP) Die Bundesregierung will den möglichen Nutzen einer nationalen Erdgas-Reserve für Krisenzeiten von Experten untersuchen lassen. Derzeit werde eine Studie zu dem Thema vergeben, teilte das Bundeswirtschaftsministerium in einer Antwort auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion im Bundestag mit, die der Nachrichtenagentur AFP in Berlin am Mittwoch vorlag. Das Ergebnis solle im Frühjahr 2015 vorliegen und "als politische Entscheidungsgrundlage für eine mögliche Speicherregelung dienen", hieß es darin.

