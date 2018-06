Berlin (AFP) Bundeswehr-Soldaten, die sich beim freiwilligen Ebola-Einsatz in Westafrika mit der Krankheit infizieren, sollen unter bestimmten Voraussetzungen eine Entschädigung von 150.000 Euro erhalten. Das geht aus einem Merkblatt der Bundeswehr hervor, das AFP am Mittwoch in Berlin vorlag. Die Zahlung soll demnach erfolgen, wenn wegen der Infektion "eine Minderung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 50 Prozent vorliegt".

