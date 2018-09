Berlin (AFP) Drei Jahre nach dem Auffliegen des rechtsextremen NSU hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) die Enttarnung weiterer Tatverantwortlicher nicht ausgeschlossen. Bundesanwaltschaft und Bundeskriminalamt ermittelten nach wie vor "unermüdlich und akribisch gegen weitere potenzielle Täter", sagte der Minister am Mittwoch im Bundestag in Berlin. Die Ermittler nähmen sich lange zurückliegende ungeklärte Mordfälle vor, gingen zahlreichen Spuren nach und sähen sich immer wieder in den Asservatenkammern um. Im Lichte der Erkenntnisse über den NSU bestehe die Hoffnung, solche Taten doch noch aufzuklären, indem mögliche rechtsextremistische Tatmotive geprüft würden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.