Mainz (AFP) Mit einer großen Kabinettsumbildung will die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) der durch das Nürburging-Debakel belasteten Landesregierung neuen Schwung verschaffen. Dreyer stellte am Mittwoch in Mainz die Personalwechsel in fünf von der SPD geführten Ministerien im rot-grünen Kabinett vor. Die Regierungschefin bezeichnete die Umbildung eineinhalb Jahre vor der nächsten Landtagswahl als "Zäsur" für das Land.

