Köln (AFP) Der Fahrgastverband Pro Bahn fordert nach der erneuten Streikankündigung der Lokführergewerkschaft GDL einen Vermittler in dem festgefahrenen Konflikt bei der Deutschen Bahn. Es bedürfe offenkundig eines "psychologisch hoch geschulten" Vermittlers oder Moderators", sagte Verbandssprecher Gerd Aschoff am Mittwoch im Deutschlandfunk. Er könne sich nicht vorstellen, dass die "Streithähne jetzt alleine noch zurechtkommen". Hilfe von außen sei nötig, "um endlich den Konflikt zumindest so weit zu lösen, dass Streiks in absehbarer Zeit vermieden werden".

