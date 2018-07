Frankfurt/Main (AFP) Der seit rund vier Wochen in einer Frankfurter Spezialklinik behandelte Ebola-Patient befindet sich auf dem Weg der Besserung. Der Mitarbeiter einer Hilfsorganisation aus Afrika sei zwischenzeitlich lebensbedrohlich erkrankt gewesen, sein Zustand habe sich nach intensivmedizinischer Behandlung inzwischen aber "deutlich" verbessert, teilte das Universitätsklinikum Frankfurt am Mittwoch mit. Dort wird der Mann in einer Isoliereinheit von Spezialisten betreut.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.