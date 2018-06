Schwerin (AFP) In einem Mastputenbetrieb in Mecklenburg-Vorpommern haben die Behörden eine für Europa neuartige Form der Geflügelpest festgestellt. Das Virus vom Subtyp H5N8 sei "bisher nur aus dem asiatischen Raum, vor allem Südkorea", bekannt, teilte das Landwirtschaftsministerium in Schwerin am Mittwoch mit. Der Subtyp wurde demnach erstmalig "im Hausgeflügelbestand in Europa nachgewiesen". "Auch in der Wildvogelpopulation wurde dieser Subtyp bisher nicht festgestellt", hieß es.

