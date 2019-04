München (AFP) Eltern haben während eines dualen Studiums ihrer Kinder durchgehend Anspruch auf Kindergeld. Denn die in solchen Studiengängen enthaltene Lehrausbildung gilt nicht bereits als getrennte Erstausbildung, wie der Bundesfinanzhof (BFH) in München in einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil entschied. (Az: III R 52/13)

