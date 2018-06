Wiesbaden (AFP) Mehr als die Hälfte der erwachsenen Deutschen ist übergewichtig. 52 Prozent seien 2013 nach Maßgabe der Weltgesundheitsorganisation WHO zu dick einzustufen gewesen, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden unter Berufung auf eine Zusatzbefragung zum sogenannte Mikrozensus mit.

