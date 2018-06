Berlin (AFP) Im Tarifstreit zwischen der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) und der Deutschen Bahn hat sich jetzt auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu Wort gemeldet. Zwar seien Tarifauseinandersetzungen grundsätzlich Sache der Tarifparteien und das Streikrecht falle unter die im Grundgesetz geschützte Tarifautonomie, betonte ihr Sprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. Mit dem Streikrecht eng verbunden sei allerdings auch die Anforderung, dass eine Arbeitskampfmaßnahme verhältnismäßig sein müsse. Die Bundesregierung hoffe, dass der Tarifkonflikt, der unbeteiligte Bürger und Unternehmen in hohem Maße betreffe, schnell beigelegt werden könne.

