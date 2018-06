Paris (AFP) Der britische Star-Designer John Galliano hat seinen Job beim französischen Modehaus Dior zu Recht wegen antisemitischer Pöbeleien verloren: Ein Arbeitsgericht in Paris wies am Dienstagabend eine Beschwerde des 53-jährigen Galliano gegen seinen Rauswurf ab, wie die Anwälte beider Seiten mitteilten. Der Brite hatte die Aufhebung seiner vor dreieinhalb Jahren erfolgten Entlassung gefordert, was - wenn ihm das Gericht Recht gegeben hätte - die rückwirkende Zahlung von Gehältern von mehr als zehn Millionen Euro zur Folge gehabt hätte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.