Paris (AFP) Anders als bislang angenommen könnten kleine Inseln einer Studie zufolge Tsunamis noch verstärken. Das britische Fachmagazin "Proceedings of the Royal Society" veröffentlicht in seiner neuen Ausgabe eine Studie von Forschern, die mit Hilfe von 200 Computersimulationen die Bewegung von Wellen studierten. Sie variierten dabei die Höhen von Inseln und Küsten, die Wassertiefe sowie die Distanz zwischen Küste und Insel selbst.

