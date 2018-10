Mönchengladbach (SID) - Sportdirektor Max Eberl geht von einem langfristigen Verbleib von Trainer Lucien Favre beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach aus. "Ich habe keine Zweifel, dass Lucien noch sehr lange in Gladbach ist", sagte Eberl der Sport Bild und fügte an: "Ich kann ihm nicht sagen, dass wir in zwei Jahren Bayern angreifen ? das wäre gelogen. Aber Lucien ist ein Trainer, den man auch mit Visionen und Strategien überzeugen kann. Er passt perfekt zu Borussia, aber Borussia passt auch perfekt zu ihm."

Favre ist beim fünfmaligen deutschen Meister seit Februar 2011 im Amt. Der Vertrag des 57-jährigen Schweizers läuft bis Juni 2017.