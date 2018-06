Zürich (dpa) - FIFA-Präsident Joseph Blatter musste bei einem Auftritt in der Universität in Zürich Polizeischutz in Anspruch nehmen. Die Zeitung "20 Minuten" veröffentlichte Fotos von gestern Abend, auf denen Studenten in dem Gebäude eine rote Rauchbombe zündeten. 100 Demonstranten wurde von den Sicherheitskräften in Kampfausrüstung der Zutritt zu dem Hörsaal verwehrt, in dem Blatter einen Vortrag mit dem Titel "Fußball als Lebensschule" hielt. Die Demonstranten versammelten sich außerhalb der Universität.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.