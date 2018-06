Frankfurt/Main (dpa) - Der Frankfurter Ebola-Patient befindet sich nach Angaben des behandelnden Uniklinikums auf dem Weg der Besserung. Allerdings werde er noch einige Zeit benötigen, um sich vollständig zu erholen, teilte das Krankenhaus mit. Der aus Uganda stammende Arzt wurde am 3. Oktober zur Behandlung nach Frankfurt gebracht, er hatte sich bei einem Einsatz in Sierra Leone mit dem tückischen Erreger infiziert. Zwischenzeitlich habe der Mann an Multiorganversagen gelitten. Mittlerweile könne sich der Patient eigenständig im Zimmer der Isolierstation bewegen und normal essen.

