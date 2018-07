Bagdad (AFP) Großbritannien entsendet weitere Militärberater zur Unterstützung der irakischen Truppen im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Die Soldaten sollten die einheimischen Sicherheitskräfte in "Trainingszentren in und um Bagdad" ausbilden, sagte Verteidigungsminister Michael Fallon am Mittwoch bei einem Besuch in der irakischen Hauptstadt. Kanadas Armee meldete unterdessen erste Erfolge bei der Bekämpfung der Dschihadisten im Irak.

