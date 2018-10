New York (dpa) - US-Sängerin Kelly Rowland (33) ist zum ersten Mal Mutter geworden. "Wir sind begeistert mitzuteilen, dass wir seit heute stolze Eltern unseres ersten Sohnes sind", zitierte das US-Portal "People.com" aus einer Stellungnahme der Sängerin.

Der Junge namens Titan Jewell sei am Dienstag zur Welt gekommen. Mutter und Kind seien gesund und glücklich, hieß es. Vater ist Rowlands Partner Tim Witherspoon - laut US-Medien sind die beiden inzwischen auch verheiratet.

Die R&B-Sängerin war vor allem als Mitglied der Band Destiny's Child ("Say My Name") bekannt geworden.