Berlin (dpa) - Die irische Rockband U2 wird bei der Bambi-Verleihung in Berlin in der Kategorie "Musik International" ausgezeichnet.

"U2 thematisieren die Irrungen des Heranwachsens und die jugendliche Empörung über eine unperfekte und ungerechte Welt", heißt es in der Begründung der Jury, wie Hubert Burda Media mitteilte. Die Band stehe für "Rock mit Haltung und poetische Texte". Die Preisverleihung, bei der die Rockband rund um Sänger Bono auch auftreten will, findet am 13. November statt. U2 wurden bereits mit 22 Grammys ausgezeichnet.

Der Medienpreis Bambi wird von Journalisten vergeben. Zu den Preisträgern zählen etwa Schlagersängerin Helene Fischer und Fußballtrainer Jupp Heynckes.