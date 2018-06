Rangun (AFP) Die politische Öffnung in Myanmar ist nach Einschätzung von Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi ins Stocken geraten. Die Reformen seien schon Anfang vergangenen Jahres stecken geblieben, in den zurückliegenden 24 Monaten habe es kaum wichtige Fortschritte gegeben, sagte die Friedensnobelpreisträgerin am Mittwoch in Rangun.

