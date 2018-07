Jerusalem (AFP) Ein neuer Anschlag in der Jerusalemer Innenstadt und damit verbundene Straßenkrawalle haben den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern weiter angefacht. Ein palästinensischer Autofahrer raste am Mittwoch nach Polizeiangaben in zwei Fußgängergruppen, tötete einen Beamten und verletzte etliche Passanten, bevor er selbst erschossen wurde. In der Altstadt und auf dem Tempelberg gab es Zusammenstöße mit dutzenden Verletzten.

